"Šādos gadījumos cietējs ir bērns..." Igo atklāti par tēva lomu

Aktīvākajā karjeras laikā viņš kļuva ne tikai par zvaigzni klausītājiem, bet arī par tēti diviem dēliem - Mikum un Dāvidam Vidvudam. Uzklausot stāstu par to, cik aizņemta bijusi viņa dzīve, rodas jautājums: kur tajā atlika laiks ģimenei?

Ar otru dēlu… Tas jau bija laiks, kad bija vēl daudz citu pienākumu. Bija Liepājā mūzikas klubs un restorāns, sākās arī aktīva mana solokarjeras attīstība, un tas sakrita arī ar periodu, kad mēs ar Agru šķīrāmies, līdz ar to, protams, skaidrs, ka šādos gadījumos cietējs ir bērns. Es no savas puses atceros to, ka, kur vien varēju, es ņēmu dēlu līdzi, braucām mašīnā un centos būt viņam blakus tik ilgi un tik daudz, lai viņš nezaudētu šo sajūtu.