Kopā būt un kopā just Latvijas Televīzijā – Dziesmu un deju svētku pārraides

9. jūlijā plkst. 19.30 LTV1, LSM.lv – noslēguma koncerts “Kopā augšup”, kas būs veltījums Dziesmu svētku tradīcijas 150 gadiem un vēlējums mūsu visu kopīgai un gaišai rītdienai. Mežaparka Sidraba birzī pieredzējušu virsdiriģentu un goda virsdiriģentu vadībā skanēs jauktie, sievu, vīru, senioru, bērnu un jauniešu kori, pūtēju orķestri un kokļu ansambļi. Latvijas novadu krāsas vizēs jaunradītas mūzikas svītas un deju sniegumā. Koncertā kā vienā elpā izskanēs arī pašu koristu izvēlētās 15 iecienītākās kordziesmas, tajā iemirdzēsies latviešu kormūzikas dimanti plašā vēsturiskā spektrā – no Dziesmu svētku zelta fonda līdz mūsdienām, pirmatskaņojumus piedzīvojot L. Ritmanes un J. Jančevska jaundarbiem. Pēc tam pusnaktī – Sadziedāšanās nakts. Tikai reizi piecos gados visi – gan Dziesmu un deju svētku dalībnieki, gan skatītāji, gan svētku veidotāji – pēc noslēguma koncerta rada lielo kopkori un no sirds izdzied tautā iemīļotās dziesmas. Mežaparka Lielā estrāde un skatītāju zona pārvēršas par teju 60 000 lielu dziesmotu jūru, kurā katrai balsij, katram sirdspukstam un katram vārdam ir nozīme. Neaizmirstams brīdis, kuru tiešraidē varēs piedzīvot ikviens LTV skatītājs.

Katru vakaru no sabiedrisko mediju Dziesmu un deju svētku studijas LTV skatītājus uzrunās Jānis Geste un Eva Johansone, bet tiešraidēs no svētku pasākumiem skatītāji tiksies ar kādu no moderatoriem – Reini Ošenieku, Karīnu Rubeni, Edgaru Raginski, Adriānu Rozi, Ilzi Dobeli, Lauri Reiniku, Ketiju Šēnbergu, Uģi Jokstu, Zani Brikmani, Jāni Holšteinu, Sigurdu Siliņu un Inesi Vaikuli.