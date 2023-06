Vaikule sarāvusi visas saites ar draugiem no Krievijas

To gan nevar teikt par Krievijas estrādes divu Allu Pugačovu un humoristu Maksimu Galkinu - trijotnei ir cieša saikne. "Es zinu viņu viedokli vienkārši. Ko mēs meklējam draugos? Lai mēs vienādi domātu - lai vienādi vērtētu slikto un labo. Kā tas pazūd - uzticības nav, tā pazūd draugi un paziņas," uzskata Vaikule un atklāj, ka Galkins un Pugačova šovasar viesosies Latvijā.

"Es domāju, ka Krievijā es vairs nekad nebūšu. Nez vai tas varēs pāriet," droši pauž Vaikule. "Man nav vairs spēka, lai izteiktu to, ko jūtu. Tāpēc mēs taisām festivālu - lai visi zina par manu un mūsu, kas būsim uz skatuves, nostāju. Kamēr karš nebeigsies, mēs nevaram būt mierīgi," tā Vaikule.

Jau ziņots, ka festivāls “LAIMA RENDEZVOUS JŪRMALA” notiks no 26. līdz 30. jūlijam. Festivāla lielākā zvaigzne šogad solīta Tanita Tikarama, kas pazīstama ar tādiem hitiem kā "Twist in my Sobriety" un "Good Tradition".