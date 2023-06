FOTO ⟩ Kā dejas emociju virpulis izgriezās caur Ķīpsalu

Rolands Juraševskis, “Danča” ilgspēlētājs jebšu visilgāk strādājošais mākslinieciskais vadītājs kolektīva vēsturē: “Mēs svinējām turpat Ķīpasalā un mums bija bezgalīgi forša fotosesija. Priecājos, ka nekāda pandēmija nav dejotājus izsitusi no sliedēm. Mums svarīgi bija parādīt horeogrāfu Ulda Žagatas un Alfrēda Spuras labākās dejas un šo cieņu pret priekšgājējiem parādīja arī “Vektors”, kad dejoja nupat mūžībā aizgājušā Ulda Šteina “Vāverpolku”. Skatītāji to uztvēra un novērtēja. Katram deju ansamblim ir sava pūra lāde un mēs no “Danča” lādes izcēlām to, kas vislabāk patīk pašiem un to novērtēja skatītāji un žūrija.”