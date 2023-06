Johans Gotfrīds Herders par latviešu Jāņiem pirms 258 gadiem

Vācu apgaismotājs un vācu romantisma aizsācējs, filozofs un teologs, dzejnieks un literatūrkritiķis, Eiropas tautu mutvārdu folkloras kolekcionārs un publicētājs, kantāšu un oratoriju libretists Johans Gotfrīds Herders (1744-1803) no 1764. līdz 1769. gadam ir strādājis Rīgā.

Senā Hanzas pilsēta Rīga ikdienā nemaz neizskatās viesmīlīga, rīdzinieki parasti steidz savās gaitās ne acis nepacēluši. Šodien, tā Kunga 1765. gada vasaras vidū Tirgus laukumā, kas atrodas pašā upes krastā netālu no skaistā Melngalvju nama, valda vislielākā rosība. Pircēji pārsvarā ir vietējie vācieši, tie lēni un cienīgi pārvietojas starp tirgus būdām, kur vissmalkākās preces, ko piedāvā holandieši, kas turpat pietauvojuši savus kuģus.

Eju tur, kur tirgojas vietējie zemnieki, pārsvarā pārdod dažādas ēdamas lietas, ko rīdzinieki iepērk neiedomājos daudzumos. Man liekas jokaini, ka tirgus sievām visām galvā zāļu vainagi. Protams, tas ir praktiski, jo pasargā no karstās saules labāk par lakatu un pie tam labi smaržo. Gribu nopirkt sev vienu, uzlieku galvā no rudzupuķēm, bet tirgussieva smejas: palikšot vecpuišos, ja pats sev likšot meitu vaiņagu, labāk, lai pērkot no ozollapām, jo rīt taču Johanistāgs būšot un katram Johanam tad vajadzēšot tādu. Piekrītu. Rīt esmu uzaicināts visu nakti lustēties uz Ārrīgas muižu Zēlusti, kur man par godu mani vācu draugi rīko pieņemšanu “pa bauru modei.” Būšot muzikanti ar dūdām, kuras Rīgas rāte nemaz neļaujot spēlēt, bet ezera krastā gan var raut uz nebēdu un lustēšanās būšot līdz Saules gaismai.