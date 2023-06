Medicīnas doktors Ādams Butulis – mūsu inteliģences ikona?

Ādama Butuļa no Mazsalacas dzīvesstāsts ir laba pamācīšana mūsu tautas zinātniekiem, cik viens godīgs latviešu cilvēks spēj izdarīt savas valsts labā. Nereti šķiet, ka mūsu zinātnieki (un arī nezinātnieki) ir par daudz pievērsušies naudas pelnīšanai, atstājot novārtā to, kas ir jebkura zinātnes, folkloras vai mākslas spīdekļa tiešais uzdevums – nest gara gaismu. Atcerēsimies un mācīsimies to no Ādama Butuļa, kurš noteikti kļuvis mūsu kultūras ikonu.