Markus Riva skaidro, kāpēc ir noslēpumains par savu privāto dzīvi

“Šajā jomā viss ir ok, viss ir savās vietās un lietās,” raidījuma vadītājai Inesei Vaikulei saka Riva. “Jā, kaut kā par to es neesmu baigi daudz runājis un stāstījis. Man liekas, ka ir jāatstāj kaut kāda vieta noslēpumam un ne viss ir jāatklāj savā dzīvē saistībā arī ar privāto dzīvi.” Viņam šķiet, ka gana pietiekami atklājis par sevi, savu darbu, dzīvesvietu un pat to, ko liek uz šķīvja, tāpēc jābūt kādai lietai, kas ir zināma tikai pašam.