Žanis Peiners atbild tiem, kuri saukā influenceri Felipi par "haļjavčiku"

Kādreiz varbūt samaksājam viņam kaut ko pateicībā. Es viņu arī nesen ielaidu padzīvot savā īres dzīvoklī uz četrām dienām, kad viņš atlidoja un nebija atradis vēl savu vietu. Protams, ka es no viņa naudu neņemšu, jo zinu, ka viņš man ir daudz palīdzējis. Nav tā, ka Felipe dzīvo tikai uz citu rēķina. Ja Kristaps izdomā, ka viņš grib darīt to un to, un līdzi kompānijai pasauc kādu čomu, kurš nevar to atļauties, tad tas ir tikai normāli, ka viņš pats par to maksā. Jo tā ir viņa vēlme. Čomam atteikties? Viņam jau draugi tagad tomēr ir atsijājušies, līdzās nav tādu, kas meklē kaut kādu pašlabumu.