Ceļojošās bulciņas, ziedi Maestro un pat dzemdības! Ļaudis dalās ar spilgtākajiem mirkļiem Dziesmu svētkos

Madaras stāsts

Ir kāds mirklis, ko labi atceros no saviem pirmajiem Dziesmu un Deju svētkiem. Tolaik notika VII Jaunatnes Dziesmu un Deju svētki, gāju skolā un dejoju deju kolektīvā.

Visa svētku nedēļa bija auksta un lietaina. Garajos mēģinājumos lietū izmirkām. Skolā, kurā bijām izmitināti, sasildīties un izžāvēt drēbes nevarējām – bija auksti radiatori; dažiem pirmajiem laimīgajiem izdevās noskaloties siltā dušā, pārējiem – vairs tikai aukstā. Telpā, kurā bija ierādīts grīdas placis gulēšanai, sagadījās, ka esmu pie atkritumu tvertnēm, kas aizvien bija pārpildītas - no rīta rakos ārā no izmesto paciņu un papīru kaudzēm. No pārsaluma uzmetās tik liela aukstumpumpa, ka vairs neizskatījos pēc sevis. Gribējās raudāt, un viss bija slikti.