Nenokavē! ⟩ "Kalush Orchestra", Gustavo un citi. Mūzikas festivāls "Tinte" jau pēc mēneša

No latviešu mūziķiem neaizmirstamu performanci sola Gustavo, izpildot dziesmas gan no jaunā albuma “Tagad tikai sākās”, gan arī zelta fonda skaņdarbus, kuri radīti vairāk nekā 20 gadu laikā. Uz galvenās skatuves arī šī brīža Latvijas hiphopa spīdekļi rolands če un ZEĻĢIS kopā ar mickeen, kā arī repere Viņa. Par rokmūziku festivālā gādās mājinieki Age of Stones, kuri apsolījuši nospēlēt Valmieras himnu, kā arī jaunais Arta Dvarionas projekts Lapsene, kas, iespējams, priecēs arī ar kādu dziesmu no R.A.P. laikiem.