"Šķita, ka mani atpazīst pilnīgi visi garāmgājēji!" Intervija ar "Un tā tas laiks paiet…" Mirandas tēla atveidotāju Sintiju Niksoni

Un nu jaunajam seriālam arī nav līdzīgu, jo tas ir par ļoti atšķirīgu sieviešu kompāniju, kurām ir ap piecdesmit, un viņu ikdienu. Nosaukumā jau daudz ir pateikts priekšā. Viena no jaunā seriāla galvenajām stāsta vadlīnijām ir tas, cik ātri viss dzīvē var mainīties tad, kad vismazāk to gaidi. Viens no oriģinālā seriāla varoņiem mirst, un tas ir šausmīgi, jo pēkšņi esi atraitne un esi zaudējusi savu dvēseles radinieku. Vai arī lietas mainās uz labo pusi: kādu dienu tu atstāj savu korporatīvo advokāta darbu un saki, ka vēlies būt daļa no pozitīvām pārmaiņām, nevis daļa no problēmas.