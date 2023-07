Zolitūdē un Čiekurkalnā svinēs apkaimes svētkus

Vērmanes dārzā 27.jūlijā notiks īpaši bērnu auditorijai veidota koncertprogramma, kuras pamatā ir populārāko latviešu animācijas un pilnmetrāžas filmu mūzika. Tajā skanēs jau par zelta klasiku kļuvušās Imanta Kalniņa dziesmas no tādām animācijas filmām kā "Zaķīšu pirtiņa", "Zelta sietiņš" un "Kabata", Zigmara Liepiņa mūzika no cikla "Pasaciņas" un Imanta Zemzara mūzika no animācijas filmas "Fantadroms". Izskanēs arī mūzika no spēlfilmas bērniem "Sprīdītis".