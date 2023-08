HBO tīņu drāmas "Eiforija" zvaigzne Angus Klauds miris 25 gadu vecumā

Jau vēstīts, ka neskaitāmām balvām apbērtais un dažādi vērtētais ASV izklaides milža HBO seriāls "Eiforija" (Euphoria) kļuvis par HBO otru visu laiku skatītāko seriālu uzreiz aiz "Troņu spēles" (Game of Thrones).

Seriāls "Eiforija" saņēmis virkni balvu un nomināciju - lielākoties par tām varēja pateikties filmas skaņu celiņam ("Guild of Music Supervisors", "Primetime Creative Arts Emmy", "Hollywood Music in Media" balvas) un, protams, galvenās lomas atveidotājai Zendajai (Zendaya), kuras transformāciju no iepriekšējo gadu jaukās "Disneja" studijas meitenes uz rūdītu mazgadīgu narkomāni augstu novērtēja gan publika ("People’s Choice Award"), gan kritiķi ("Primetime Emmy").