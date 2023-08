Lai godinātu labo darbu darītājus Sēlijā, izsludināts konkurss “Sēlijas sudrabs 2023”

Konkursa mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar ļaudīm, kas veicina gan visas Sēlijas izaugsmi, gan attīsta kādu no mazajām vietām. Konkursā tiks godināti gan laureāti, kas vispārliecinošāk atbilst konkursa nolikumā minētajām vērtībām, gan pieteikuma autori. Līdzvērtīgu galveno balvu saņems trīs laureāti – sudraba rotadatu ar vilka siluetu, ko speciāli konkursam gatavo juveliere Ranta Roga.

2022. gadā, kad konkurss norisinājās pirmo reizi, “Sēlijas sudrabu” saņēma Inga Krekele no Subates, Malaševsku ģimene no Bebrenes un Andris Šinke no Sunākstes. Taču ne mazāk spoži mirdzēja visi tie divdesmit cilvēki, par kuriem pērnajā gadā tika saņemti pieteikumi. Šogad apbalvošanas ceremonija notiks III Sēlijas Nevalstisko organizāciju forumā Medumu tautas namā 21. oktobrī.