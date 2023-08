"Ne visus pasaulē var nopirkt." Vaikule zaudējusi miljonus, pārraujot saites ar Krieviju

Dziedātāja uzsver, ka ar kolēģiem, kuri joprojām atbalsta Krieviju, tilti ir sadedzināti. "Pat manā orķestrī bija muzikants, kurš jau no tā laika, kad Krimu pievienoja, domāja citādāk nekā pārējais orķestris," stāsta Vaikule, norādot, ka pēc kara sākuma šo mūziķi izslēgusi no sava orķestra.

"Es sapratu, ka viņš nevar būt kopā ar mani. Viņš domā citādāk. Mūzika tomēr ir tāda lieta – ir jāmīl to cilvēku, kurš stāv tev blakus uz skatuves," uzskata dziedātāja. "Nācās atteikties no cilvēka, ar kuru es strādāju kopā kādus desmit gadus. Starp citu, viņš pats no Ukrainas."