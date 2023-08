LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa: “Esam starpposms starp sabiedrību un mūziķiem”

Vairāk ir jautājums par to, ko katrs saprot ar vārdu “novērtēts”? Vai tā ir tīri finansiālā puse, vai iespējas būt konkrētajā profesijā un darbības jomā? Ja runājam par finansiālo pusi, tad, manuprāt (un to arī rāda starptautiski pētījumi), ka sieviete ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē par vienādu darbu tomēr saņem zemāku atalgojumu nekā vīrietis. Kāpēc tas tā ir, man īsti nav skaidrs, bet vai tad mēs, sievietes, esam sliktākas? Noteikti nē! Vai tas man kaut kādā ziņā traucē? Zināmā mērā. Un esmu tāds cilvēks: ja man kaut kas traucē vai nepatīk, es par to atklāti runāju. Un, ja man ir sajūta, ka ir kaut kas atņemts vai iedots mazāk, vai esmu sliktākā situācijā, es to pasaku skaļi un risinu problēmu.