Raidījuma "Kad viņas satiekas" vadītāju sastāvā notikušas izmaiņas

Aktieris neslēpj, ka bieži vien sabiedrībā valda stereotipi par vīriešu attieksmi, viņu sajūtām attiecībās un skatījumu uz sievietēm. “Veidojot un sarunājoties ar katru no viesiem, gan man, gan skatītājiem būs iespēja uzklausīt patiesus pieredzes un atklāsmes stāstus, un, ļoti iespējams, tie spēs kādu iedvesmot.”

Aurēlija atklās, kāda šobrīd ir viņas dzīve Austrijā un kāpēc nolēma turp doties, Pīlēna kungs dalīsies savās sajūtās par prezidenta vēlēšanām un to iznākumu. Abi viesi ļausies vaļsirdīgai sarunai par veiksmīgas laulības principiem un savām dzīves krīzēm, kuras tiek pārvarētas, atverot durvis jaunām iespējām. Andris uz savu pirmo raidījumu aicinājis aktieri Jāni Āmani, kurš izstāstīs savu stāstu par aiziešanu no teātra, šķiršanos no sievas un kādi nākotnes plāni viņam padomā.