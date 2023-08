Arnis Krauze atminas pēdējo sarunu ar Lanu Paulu

"Lana daudz ko stāstīja – par savu bērnību, par nacionāli raibo Odesu, par savu mājas pagalmu, kurā dzīvoja desmit citu tautību bērni, par to, kādu viņa 60. gados ieraudzīja Latviju, par pirmajiem dzīves gadiem te, kā bija mācīties latviešu valodu, par to mākslinieku vidi un bohēmu, un to, kā viņu šeit pieņēma un kāda bija motivācija mācīties latviešu valodu," atklāj Krauze.