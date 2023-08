Zvaigzne, kuras atklāšanai vajadzēja 40 gadus. Miris amerikāņu mūziķis Siksto Rodrigess

2012. gadā Oskara balvu ieguvusī dokumentālā filma "Searching for Sugar Man" vēstīja par divu Dienvidāfrikas fanu centieniem atrast Rodrigesu, lai satiktu leģendāro mūziķi un pavēstītu par viņa tābrīža dzīvi. Nosaukumā izmantots albuma Cold Fact pirmā celiņa nosaukums. Filmas panākumi atdzīvināja interesi par Rodrigesa mūziku, un viņš tika aicināts muzicēt gan ASV, gan citās valstīs, ieskaitot populāro mākslas un mūzikas festivālu “Coachella” Kalifornijā un Glastonberijas festivālu Anglijā.

Filma pievērsa mūzikas izdevniecību uzmanību diviem Rodrigesa albumiem, kurus viņš ierakstīja 70. gadu sākumā – jau pieminētajam Cold Fact un Coming From Reality. To pārizdotās versijas guva panākumus visā pasaulē četras desmitgades pēc to sākotnējās izdošanas.