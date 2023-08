Ar smalku ļaužu piedalīšanos izskan pēdējais festivāls "Summertime ‒ aicina Inese Galante"

Ar jauno talantu līdzdalību tika aizvadīts arī festivāla Galā koncerts - izcilās Utes Lemperes izrāde “Tikšanās ar Marlēnu”, kas veltīta leģendārajai aktrisei Marlēnai Dītrihai. Koncerta sākumā uzstājās sitaminstrumentālists Reinis Tomiņš, kas uz vibrafona izpildīja Marka Glentvorta skaņdarbu Blues for Gilbert, savukārt pēc pārtraukuma – jaunā pianiste Marija Virki ar Otorino Respidži skaņdarbu Valse Caressante. Ute Lempere Galā koncerta laikā pilnībā pārņēma publiku, izpildot virkni pazīstamu kompozīciju no Marlēnas Dītrihas repertuāra, vienlaikus atklājot neparasto aktrises dzīvesstāstu un idejas un vērtības, par kurām viņa iestājās laikā, kad pasauli plosīja viens karš pēc otra un sievietes vārdam bija krietni mazāks spēks. Dziesmu sarakstā bija arī slavenā pretkara himna "Where Have All the Flowers Gone", ko Dītriha izpildījusi visdažādāko publiku priekšā, un arī pati Ute Lempere iekļāvusi savā koncertu repertuārā.