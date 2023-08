Zināma "Māmiņu kluba" jaunā vadītāja

"Man patīk jauna pieredze, iespējas un sajūtas! Vienmēr vieglāk ir pateikt nē, bet šoreiz es ļāvos un redzēs, kas mums sanāks. Ja es spēšu, esot "Māmiņu kluba" jaunā vadītāja, padarīt pasauli labāku, skaistāku un iedvesmot kādu no jums, tad tas ir to vērts! Uz tikšanos STV Pirmā! sestdienu rītos (sākot no septembra)," vietnē "Instagram" raksta Grauda.