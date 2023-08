Kurš ieņems Bindru vietu? Zināmi šova "Ģimene burkā" jaunās sezonas dalībnieki

Graudiņu ģimene vēlas adoptēt ceturto bērniņu

Graudiņu ģimene šova piekto sezonu noslēdza uz emocionāli saviļņojošas nots – kameru priekšā izskanēja bildinājums. Tas nozīmē, ka laiks gatavoties lielajam kāzu notikumam, kas tiks atzīmēts draugu un ģimenes lokā. Ar burkas uzdevumu palīdzību, saspringtais kāzu gatavošanās laiks ģimenei no jauna iemācīs paļauties vienam uz otru, veidojot stirpu komandu, kuras spēj pārvarēt grūtības. Šajā sezonā Kerkira un Edgars arī nopietni apsvērs ģimenes pieaugumu. Pāris ir izlēmis bērniņu adoptēt, sniedzot iespēju kādam no “sistēmas bērniem” uzaugt mīlošā ģimenē un drošā vidē. Rodas jautājums, kāpēc pāris nevēlas radīt savu bērnu? Izrādās, ka Kerkirai ir smaga psiholoģiska trauma no mazā Edgara dzemdībām.