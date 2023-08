Lopesa publisko iepriekš neredzētus foto no kāzām ar Afleku

View this post on Instagram

Lopesa vietnē "Instagram" dalījusies ar divām fotogrāfijām no abu īpašās dienas un klāt pievienojusi dzejoli, kas veltīts mīļotajam.

Kā zināms, Lopesas un Afleka mīlasstāsts tiek uzskatīts par vienu no romantiskākajiem Holivudā. Pāris pērnā gada aprīlī otro reizi paziņoja par saderināšanos - abus vienoja romantiskas attiecības 2000. gadu sākumā un 2002. gadā abi gatavojās kāzām. Divus gadus vēlāk viņi tomēr nolēma iet katrs savu ceļu.

2005. gadā Afleks apprecējās ar aktrisi Dženiferu Gārneri, taču abu laulība izjuka 2018. gadā. Savukārt Lopesai aiz muguras ir jau veselas trīs laulības: no 1997. līdz 1998. gadam viņa bija precējusies ar aktieri Odžani Noa, no 2001. līdz 2003. gadam ar aktieri Krisu Džadu, bet no 2004. līdz 2014. gadam ar dziedātāju Marku Antoniju. Pēdējās laulības laikā slavenība kļuva par māmiņu dvīņiem Maksimiliānam un Emmei.