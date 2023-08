Jau šovakar! ⟩ Andrejostas Kvartālā notiks SWASH elektroniskās deju mūzikas festivāls

Dāvis Čīma, AOK attīstītājs: “Esam gandarīti, ka šīs vasaras SWASH sezona noslēgsies tieši Andrejostas kvartālā. Tas būs lielākais SWASH pasākums šogad un, kā vienmēr, esam parūpējušies par to, lai ikviens apmeklētājs gūtu neaizmirstamus iespaidus un pieredzi. 25.augustā uz Latviju esam aicinājuši starptautiski atzītus hedlainerus, kuri uzstājas tādos populāros festivālos kā Sonus, Sonar, Tomorrowland, Awakenings, Time Warp, OFF Week Barcelona. Šie mākslinieki ir bieži viesi pasaulē pazīstamākajiem elektroniskās mūzikas notikumiem, piemēram, Boiler Room, The Lab, Mixmag, DJ Mag, Ants on Ibiza u.c., kā arī priecē šīs mūzikas cienītājus Ibizā, Mikonosā un labākajos klubos visā pasaulē.”