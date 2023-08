"Rūgtā patiesība": stāsts par ieslodzītajiem ASV un otrās iespējas nozīmi dzīvē

Kad domājam par valsti, kurā varētu būt visaugstākais ieslodzīto skaits, mūsu prāti reti pievēršas valstīm ar augstu dzīves līmeni un rosīgām metropolēm. Parasti drīzāk domājam par attāliem reģioniem un valstīm, kuras regulāri piemeklē dažādi politiski un sociāli satricinājumi. Realitāte gan mēdz no šīs ainas atšķirties. Salvadora, Taizeme, Krievija, Brazīlija, Dienvidāfrikas Republika un ASV ir valstis ar lielāko cietumnieku skaitu pasaulē, turklāt ASV šajā topā ieņem pirmo vietu. ASV dzīvo mazāk nekā pieci procenti no pasaules iedzīvotājiem, bet tieši tur atrodas gandrīz 25 procenti no pasaules ieslodzītajiem.