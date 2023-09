VIDEO ⟩ "Terminators" kļuvis par "Lidl" zīmola seju

Holivudas zvaigzne Arnolds Švarcenegers, kurš zināms ar "Terminatora" lomu, kļuvis par "Lidl" zīmola "PARKSIDE" jauno seju. Ar vārdiem "Tu to vari!" viņš motivēs reklāmās un sociālajos medijos, daloties ar saviem panākumu noslēpumiem. Viņa karjeras leģendārākie momenti tiks izspēlēti "PARKSIDE DIY (Do It Yourself)" jeb "dari pats" pasaulē, ziņo uzņēmuma pārstāvji.