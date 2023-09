Visā Latvijā atzīmēs Eiropas kultūras mantojuma dienas

Apmeklētāji aicināti iepazīst gan industriālo mantojumu, gan arī arhitektūras, mākslas, arheoloģisko, vēstures un pilsētbūvniecisko mantojumu. Ikkatrs no objektiem reprezentē daļu no kultūras pieminekļu aizsardzības Latvijā vēstures, tas stāsta par vērtību atpazīšanu un neatlaidīgu darbu to saglabāšanā. Eiropas kultūras mantojuma dienas sniedz iespēju iepazīt vēl nezināmo un arīdzan palūkoties jaunām acīm uz jau zināmām un it kā labi pazīstamām vietām.