FOTO ⟩ Vidzemes tirgū sācies laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit 14"

Abas festivāla izstādes notiek Vidzemes tirgū – "Attāluma draudzības" notiek vecajā Piena paviljonā, bet izstāde Mākslinieks ir klātesošs skatāma kioskos paviljona galā (no Brīvības ielas puses). Festivāla dibinātāja Solvita Krese norāda:

Vaicātas, kā kuratoru duets nonācis pie draudzību tēmas, abas uzsver, ka viņu kuratoriālajā praksē to nevar saukt par “tēmu”. Lāce un Noka raugās uz to kā daļu no dzīves un darba procesa.