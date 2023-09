Dailes teātra jauno sezonu izraibinās Raiņa noslēpumi, Pītera Pena negantības, Šekspīrs un Stopards

Gada nogalē (sākot no 22. decembra) Dailes teātris aicinās skatītājus uz Ziemassvētku koncertu “Mirklis gaismas tuvumā”. Režisore Diāna Kaijaka un teātra muzikālās daļas direktors Juris Vaivods veidos koncertu divās daļās. Pirmajā daļā skanēs dziesmas no muzikālās apvienības “Marana” un komponista Valta Pūces cikla “Gadalaiku dziesmas”, bet otrajā daļā maestro Raimonda Paula melodijas no cikla “Pērļu zvejnieks”.