FOTO ⟩ Orķestris “Rīga” interpretējis laikmetīgo mūziku forumā “Baltā nakts”

Šajā koncertā un pirmo reizi Latvijā izskanēja komponista mūzika To Set the Darkness Echoing. Šis intriģējošais skaņdarbs sacerēts 2005. gadā un to raksturo novatoriskās skaņas un mazliet spocīgā orķestrācija. Tas radīts kā veltījums Mārtinam Luteram Kingam jaunākajam – ASV mācītājam un afroamerikāņu pilsonisko tiesību kustības aktīvistam. Mūzika vēsta par dziļām pārmaiņām, uz kurām iedvesmoja Kings, atspoguļojot kā mēs paši (kā sabiedrība) uzvedamies, un, saskaņā ar dzejnieka Šīmusa Hīnija vārdiem: “liekot tumsai atbalsoties”.