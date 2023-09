FOTO ⟩ Jauns pāris Holivudā! Kailija Dženere satuvinājusies ar slavenu aktieri

Kā vēsta ārvalstu mediji, Dženere satuvinājusies ar 27 gadus veco franču-amerikāņu aktieri Timotiju Šalamē. Viņš filmējies tādās kinolentēs kā "Sauc mani savā vārdā" (Call Me by Your Name, 2017), "Skaistais zēns" (Beautiful Boy, 2018) un "Kāpa" (Dune, 2021).