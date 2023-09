VIDEO ⟩ Par soctīklu hitu kļuvusi basketbolista Dušeļa atraktīvā vecmāmiņa

Jau ziņots, ka 11. septembrī pie Brīvības pieminekļa pulcējās fanu tūkstoši, lai svinīgi sagaidītu un sveiktu Latvijas basketbola izlasi. Valstsvienība atgriezās no Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīra, kur debijas reizē izcīnīja augsto piekto vietu.

Arī basketbolista Artūra Dušeļa vecmāmiņa ar autobusu no Baldones atbrauca uz Rīgu, lai sagaidītu komandu, un iekļuva Latvijas radio tiešraidē. Lai gan mazdēls šajā izcīņā nepiedalījās, viņas sajūsma par basketbolu un mazdēlu nav palikusi bez ievērības.

Vaicāta, kāpēc lēma ierasties pie Brīvības pieminekļa, viņa teic: "Es gribēju izjust šo skaņu, ovācijas. Izkāpjot jau no Baldones autobusa, es dzirdēju līdzjutējus. Arī karodziņš man ir rokās. Es esmu starā, un es varu varu tikai aicināt piedalīties šādos masveida pasākumos, kas ir par Latviju, jo mūsu mājas ir Latvija! Tā ir tā kopības sajūta. Es no rīta varbūt jutos pavisam švaka, bet šinī brīdī es esmu viena no stiprākajām."