Gulbis par vēstures ierakstu kā jaunākajam valstvienības trenerim basketbolā: "Ja iespējas dod, es tās cenšos izmantot"

“Ja tu stāsti kaut kādas lietas un tam cilvēkam tas palīdz, viņš saprot, kāpēc tas ir, tad jebkurš loģiski domājošs un saprotošs cilvēks respektēs tevi un sapratīs to. Es domāju, ar to arī es cenšos vienmēr sevi sagatavot pēc iespējas labāk katram treniņam, katram uzdevumam, lai es to izstāstu – kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc tas tev palīdzēs,” viņš skaidro, atceroties treniņu procesu ar brāļiem Bertāniem, kas ir balstīts uz viņu stiprajām pusēm, “Es arī to izbaudu – būt kopā ar tādiem profesionāļiem.”