FOTO: Slaveni mūziķi pulcējas Māras Upmanes-Holšteines grāmatas atvēršanas svētkos

Pasākuma vadītāja lomā iejutās atraktīvais dīdžejs Magnuss Eriņš, un vakara gaitā viesus sagaidīja gan neformālas sarunas par un ap jauno grāmatu un tās lasījumi, gan arī muzikāls sveiciens no grupas "Astro'n'out".

“Esmu patiesi priecīga un gandarīta par aizvadīto grāmatas prezentācijas vakaru, kurā valdīja īsta svētku gaisotne. Līdz ar šo zīmīgo notikumu ir noslēdzies vēl viens brīnišķīgs manas dzīves posms, un no šodienas “Piezīmes uz šaubu malām” turpina dzīvot savu dzīvi bez manis. Viss tālākais nu ir atkarīgs tikai no lasītājiem. Es no sirds ceru, ka grāmata rezonēs ar tās auditoriju, un ar nepacietību gaidīšu ikvienu atsauksmi un komentāru,” savās pārdomās dalās Māra Upmane-Holšteine.