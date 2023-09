Sabiedrību pāršalc satraucošs video: Uģis Kuģis brutāli iemet gultā savu 16 mēnešus veco bērnu

"Esošie apstākļi ikvienam no mums bija modinātājzvans, pamosties no sev tik ierastajiem burbuļiem un paskatīties arī uz ēnas pusēm, kas mūsu sabiedrībā ir ik uz soļa. Lai arī bieži noliedzam, tomēr ir jāatzīst, ka Bindru ģimene ir sabiedrības spogulis uz problēmu, kura Latvijā ir bijusi jau ilgu laiku pirms redzētajiem kadriem. Mūsu kanāla viena no vērtībām ir atbildība, tāpēc mēs kā medijs uzņemamies līdzatbildību notikušajā situācijā, taču skaidri varam teikt, ka neesam vienaldzīgi un iestājamies par šo problēmu. Katra medija misija ir palīdzēt sabiedrībai parādīt arī ēnas puses, kuras veido rezonansi un diskusiju. Šajā situācijā novērojām, cik mums kā sabiedrībai ir svarīga kritiskā domāšana un spēja objektīvi risināt sasāpējušos jautājumus. Raidījumā “Ģimene burkā” redzētie skati un situācija ir liela mācību stunda ikvienam no mums, ka atbildība ir jāuzņemas, neatkarīgi no situācijas. Mūsu 360TV kanāla vērtības un misija ietver atbildību pret sabiedrību un līdzcilvēkiem, kas iekļauj arī rūpes pret mājdzīvniekiem. Ar šo mēs atvadāmies no mūsu dalībniekiem Bindru ģimenes. Mēs visi kļūdāmies un par savām kļūdām pēc tam maksājam."