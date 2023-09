"RIGA IFF" retrospektīvas programma būs veltīta amerikāņu režisoram Džimam Džārmušam

Tikmēr retrospekcijas fokusā nonācis amerikāņu neatkarīgā kino autors Džims Džārmušs. Svinot režisora un mūziķa 70. jubileju, sadaļā "In Kino Veritas" tiks izrādītas četras Džārmuša režisētās filmas – agrīnais darbs "Dīvaināk nekā paradīzē" (Stranger Than Paradise, 1984), antivesterns "Mironis" (Dead Man, 1995) ar Džoniju Depu titullomā; pasūtījuma slepkavas hiphopa balāde "Spoku suns: samuraja ceļš" (Ghost Dog: The Way of the Samurai, 1999) un draugu klubiņa – Bila Marija, Igija Popa, RZA, Keitas Blanšetas, Toma Veita un citu – nopietni nenopietno sarunu vinjetes darbā "Kafija un cigaretes" (Coffee and Cigarettes, 2003).