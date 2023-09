FOTO ⟩ Džons Malkovičs: "Ar Dailes teātri es strādātu vēlreiz un jebkurā laikā!"

Sapulcējušos viesus un prominences sveica Dailes teātra direktors Juris Žagars: “Manuprāt, šis ir unikāls notikums. Šāda veida izrāde šajā teātrī nav redzēta gadiem. Šovakar viens žurnālists man teica: “Mūsdienās tas jau ir avangards – iestudēt šādu teātri. Paldies, Džon, ka tu piekriti iestudēt pie mums un tieši šo lugu. Tajā ir ietvertas ļoti nopietnas un jūtīgas tēmas un mēs ar skatītājiem par tām runājam daudz citādākā veidā, nekā esam pieraduši darīt. Jau tad, kad sākām strādāt pie šī iestudējuma, tu teici, ka šo lugu nav nepieciešams interpretēt – mums vienkārši ar to jāstrādā, lai nesabojātu. Un, visbeidzot, es vēlos pateikties, cik daudz tu esi devis mūsu aktieriem, atzīstot viņu prasmes, novērtējot tās augstākajā līmenī. Tas viņiem noteikti daudz nozīmē. Kad es to viņiem mēdzu teikt teātra gaitenī, viņi par to nereti mēdz tikai pasmieties...”