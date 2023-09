Vienīgais latviešu amatierteātris Vācijā pošas uz festivālu Sanfrancisko

“Viņi ir talantīgāki, nekā paši domā!” par saviem aktieriem reiz teica režisore Laura Ritenberga-Kindere (Laura Ritenberga-Kinder). Ikdienā viņa strādā par zvērinātu tulci un tulkotāju un vada arī pasākumus vairākās valodās, bet jau sesto sezonu regulāri mēro 600 kilometrus no savas mītnesvietas Augsburgas, lai darbotos ar “Ezīšiem” Latviešu centrā Minsterē.

Šobrīd pamattrupā ir astoņi pieaugušie un divi bērni, kuri piedalās pēc nepieciešamības: “Atkarībā no materiāla meklējam palīdzību no malas, cilvēki sabrauc no dažādām Vācijas malām. Mums ir goda eži, ārštata eži, viesu eži, klavieru eži, dziedošie eži. Un ir brīnišķīga sajūta, ka ir tāda kā liela pūralāde, kur vienmēr kas vērtīgs atrodas, kad vajag,” aizkustināta saka režisora.