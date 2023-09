Zināms seriāla "Eiforija" zvaigznes Klauda nāves cēlonis

Kā vēsta "Associated Press", Klauds miris pēc fentanila, kokaīna un citu vielu sajaukuma pārdozēšanas.

"Ar visdziļākajām skumjām mums šodien nācās atvadīties no vienas neaizmirstamas personības. Kā māksliniekam, draugam, brālim un dēlam Angusam bija īpaša vieta mūsu sirdīs.

Anguss atklāti runāja par savu cīņu ar depresiju, un mēs ceram, ka viņa aiziešana būs atgādinājums citiem, ka viņi nav vieni un nevajadzētu cīnīties ar to klusumā," rakstīja Klauda ģimene.

Seriāls "Eiforija" saņēmis virkni balvu un nomināciju - lielākoties par tām varēja pateikties filmas skaņu celiņam ("Guild of Music Supervisors", "Primetime Creative Arts Emmy", "Hollywood Music in Media" balvas) un, protams, galvenās lomas atveidotājai Zendajai (Zendaya), kuras transformāciju no iepriekšējo gadu jaukās "Disneja" studijas meitenes uz rūdītu mazgadīgu narkomāni augstu novērtēja gan publika ("People’s Choice Award"), gan kritiķi ("Primetime Emmy").