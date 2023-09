Kādas vērtīgas atziņas esam guvuši no centieniem apkarot Covid-19?

Ja dokumentālā filma "How to Survive a Pandemic" būtu skatītājus iepriecinošs grāvējs, tad tas varētu beigties jau brīdī, kad pirmās automašīnas, kas pildītas ar vakcīnām pret koronavīrusu, pamet uzņēmuma "Pfizer" rūpnīcu Kalamazū, vēsta ASV izdevums "The Hollywood Reporter", taču tā tas nenotiek.