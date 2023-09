Ulda Marhileviča koncertprogramma "Gaismas atgriešanās" – rudens koncerttūrē

Dziedātāja Ance Krauze uzsver: "Tās tiešām ir neaizmirstamas atmiņas, kā kopā ar Zigfrīdu Muktupāvelu un Mārtiņu Freimani šo ciklu dziedājām Skolēnu dziesmu un deju svētkos. Tāpēc, nenoliedzami, man šī programma saistās ar Mārtiņu Freimani, un ikreiz, kad skan kāda no cikla dziesmām, īpaši beidzamā – "Mēs varam kopā būt", kur bija Mārtiņa dziedājumi, uzreiz to atceros, un liekas, ka tas ir bijis pavisam nesen… Tāpēc atgriešanās pēc divdesmit gadiem šajā programmā būs interesanta, un arī šajos gados ik pa laikam kādu no cikla dziesmām ir nācies dziedāt kopā ar Uldi viņa rīkotajos koncertos Sakaslejas baznīcā, tāpat arī zēnu kora jubilejas koncertos esmu izdziedājusi šīs dziesmas. Tagad gan, kad ir bijis lielāks pārtraukums, redzēsim, kādas būs izjūtas, bet domāju, ka visnotaļ pozitīvas. Un noteikti arī būs atmiņas par to laiku,"