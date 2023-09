Absurds, traģikomēdija un dokumentāli dzīvesstāsti - RIGA IFF programmā "Nordic Highlights"

Unikāls notikums būs filmas “Ar pajūgu un ziemeļbriežiem Inkas Lentas ziemzemē” (With Reindeer and Sled in Inka Länta’s Winterland, 1926) seanss – šī filma 2021. gadā tika restaurēta un uzskatāma par vienu no agrīnajiem Zviedrijas etnogrāfiskās fikcijas piemēriem.