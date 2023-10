FOTO ⟩ Prominences bauda pianista Andreja Osokina solokoncertu

Koncertā izpildītā programma bija pilnībā veltīta izcilā poļu komponista Friderika Šopēna mūzikai. To pianists atskaņoja uz jaunā Yamaxa CFX koncertflīģeļa modeļa, kas tika atvests no Vācijas un vairāku dienu garumā sagatavots īpaši šim koncertam. Andrejs Osokins bija viens no ekspertiem, pasaulē plaši pazīstamiem pianistiem, kurš piedalījās šī instrumenta izstrādē.

Jaunais Yamaxa CFX koncertflīģelis šim koncertam tika izvēlēts tādēļ, ka Andrejam Osokinam ar to ir īpaša saikne. Viņš bija viens no pasaulē plaši pazīstamiem pianistiem, kuriem bija iespēja “Yamaha” pārstāvniecībās Vīnē un Hamburgā spēlēt uz šī instrumenta prototipiem, novērtējot to skanējumu un iesakot uzlabojumus tā tālākai izstrādei. Andrejs Osokins atklāj, ka, gatavojot ieteikumus, viņš iztēlojies savu ideālo flīģeli un šobrīd esot neticama sajūta pirmo reizi spēlēt šo izsapņoto instrumentu klausītājiem tieši Rīgā. Lai tā skanējums trāpīgi atbilstu Šopēna ģeniālajai mūzikai un Melngalvju nama akustikai, jauno koncertflīģeli vairāku dienu garumā sagatavoja klavieru tehniķis no Japānas Šunsuke Jokojama (Shunsuke Yokoyama).