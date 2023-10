Vācu sabiedrības spogulis RIGA IFF programmā "Zeitgeist Deutschland"

Kamerizrādei līdzīgais vācu režisora Lūkasa Natrata veikums “ Pēdējais vakars ” (One Last Evening) atblāzmo dāņu režijas ģēnija Tomasa Vinterberga agrīnos darbus. Tas tapis vienas nedēļas laikā un tikai vienā filmēšanas vietā. Atgriežoties pandēmijas laika vasarā, filma aicina paviesoties kāda pāra – Klemensa un Līzas – atvadu ballītē pirms viņu pārcelšanās uz Berlīni. Sadrupinot priekšstatus par filmas varoņiem un ar baudu secējot namatēvu un nelūgto viesu melus, filma atklāj sabiedrības normu nepastāvīgumu un to radīto nesaprašanos.

Režisora Kristofa Hoheizlera jutekliski asprātīgā krimināldrāma “Līdz nakts beigām” (Till the End of the Night) skar šobrīd tik aktuālo identitāšu plūdenuma tēmu. Ārpus skaidrā, loģiskā un daudzkārt ar vainpilnu smaidu attālinoties no žanra klausības, tā spoguļo toksiskās maskulinitātes sekas un risina slepenpolicista Roberta un no ieslodzījuma nosacīti atbrīvotās transpersonas Lenijas lomu spēli, kas negaidīti saplūdusi ar jūtām.