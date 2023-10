"Šie blēdīgie kāķi ir nāves putni. Tie visu manu mūžu ir metuši ēnu pār mani." – atkārtoti izdod slaveno Nika Keiva romānu

“Šajā Nika Keiva romānā ir viss, kas plūst no viņa agrīnajiem skaņdarbiem — purvaino Amerikas dienvidu gotiskās ainavas, krāšņa valoda, trauksmains ritms un nebeidzami iekšējo dēmonu ganāmpulki, kas skrubinās pa varoņu dvēselēm kā pa atskaņojušās ģitāras stīgām. Pirms, pēc un arī lasīšanas laikā noteikti jānoklausās Nika Keiva, Mika Hārvija un Eda Kleitona-Džounsa 1998. gada albums ar tādu pašu nosaukumu — And the Ass Saw the Angel.” Tā par romānu izsakās Svens Kuzmins.