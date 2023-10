Rajecka pret Donu: pie TV skatītājiem nonāks jauns muzikāls šovs

Vienā no raidījumiem Olga minēja - “jaunie ir mūsu nākotne”, tā arī šajā šovā zaļo komandu pārstāvēs dalībnieki, kuru mūziku skatītāji ir iepazinuši pēc 2000. gada. Viens no spilgtākajiem šī gadsimta māksliniekiem ir mūziķis Dons, kurš plašāku atpazīstamību ieguva vienā no pirmajiem dziedāšanas šoviem “Talantu fabrika”. Pieņemot izaicinājumu būt par zaļās komandas kapteini, mūziķis šo pienākumu uztvēris ļoti nopietni un cer, ka desmit raidījumu laikā skatītāji izbaudīs katru dziesmu un iepazīs to melodiju stāstus.