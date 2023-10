Vēlies iegādāties? Tiek izsolīta leģendārā Maikla Džeksona jaka

Šī jaka 1984. gadā bija redzama dzēriena “Pepsi” reklāmā, kā arī tā ir viens no vairāk nekā 200 mūzikas piemiņas priekšmetiem, kas tiek pārdoti.

Melnbaltā ādas jaka, kas tika izgatavota speciāli Džeksonam šīs reklāmas ietvaros, tiek izsolīta par summu no 200 000 līdz 400 000 sterliņu mārciņu (aptuveni no 230 000 līdz 460 000 eiro).

Šīs reklāmas ir palikušas atmiņā, galvenokārt, tāpēc, ka vienā no filmēšanas reizēm kļūdainas pirotehnikas darbības dēļ aizdegās Džeksona mati un viņš guva apdegumus. Taču tajā reizē viņš bija tērpies citā jakā.

Izsolē ir arī bišu stropa parūka, kuru 2007. gadā Eimija Vainhausa (Amy Winehouse) izmantoja savā pēdējā albumā “Back To Black” iekļautās dziesmas “You Know I’m No Good” videoklipā.