Latvijas aģentūra “McCANN Rīga” ieguvusi zelta godalgu prestižajā “Golden Drum” festivālā

Festivāls “Golden Drum Festival” tika dibināts 1993. gadā ar mērķi pulcēt radošos darbiniekus no dažādām, tolaik bieži dēvētām par jaunās Eiropas, valstīm. Festivāls dažādos veidos vēlējās iedvesmot un rosināt radošo domāšanu un aicināt uz pozitīvām pārmaiņām. “Golden Drum” festivāls ir iekļauts prestižajā WARC reitingā līdzās Kannu festivālam un citiem konkursiem. Šogad festivālā piedalījās aģentūras no 40 valstīm - Norvēģijas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas, Čehijas, Polijas un daudzām citām.

“McCANN Rīga” ir daļa no starptautiskā tīkla “McCANN Worldgroup”, kas šogad “Golden Drum” festivālā tika apbalvots kā “Network of the Year” (“Gada tīkls”).