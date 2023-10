Strūberga bijusī sieva apgalvo, ka tēvs neizrāda vēlmi tikties ar bērniem

Publicējam fragmentu no intervijas!

Mairita Rosicka: Protams. Es to ļoti vēlētos. Bet mani baida tas, ka, pat ja viņš atjaunotu kontaktu, vai tas kontakts būtu regulārs. Vai atkal nebūtu kāds brīdis, kad viņš pazūd no bērnu dzīves, un bērniem atkal un atkal būtu jāiet cauri šai traumai. Man personīgi pret šo cilvēku nekas nav, es viņam novēlu visu to labāko, vēlu arī sakārtot savu emocionālo pusi, bet bērniem viņš ir tēvs un vienmēr tāds būs. Es tiešām būtu priecīga, ja viss būtu daudz citādāk. Mans mērķis ir viens - lai bērniem būtu labāk!