FOTO ⟩ Čehova teātris turpina tirānijas un varas tēmu ar Albēra Kamī lugu “Kaligula”

Režisors Sergejs Golomazovs, skaidrojot izrādes morāli, stāsta: "Šī ir muzikāli dramatiska izrāde par cilvēka lepnuma un morālās pašgribas graujošo dabu un par ne mazāk destruktīvu vajadzību radīt sev elkus. Savā ziņā mēs pētām mehānismu, kā spilgts ideālists var pārvērsties par briesmoni, kurš pārstājis novērtēt dzīvību – gan citu, gan savu –, par tirānu, kurš meklē glābiņu no savas vilšanās un sāpēm, sagādājot ciešanas citiem. Lai izkļūtu no šādas piltuves, nepieciešama drosme, iekšēja ticība, mīlestība pret cilvēku. Pretējā gadījumā briesmonis ir nolemts. Neatkarīgi no tā, cik mierinoša ir šī doma vēsturiskā mērogā, ir svarīgi saprast, kā cilvēki mūsdienās kļūst par “Kaligulām” un, ja iespējams – kā to novērst."